Ferits un pare i el seu fill menor en un accident de trànsit a Hostalets de Pierola

Un pare i el seu fill de 9 anys han resultat ferits en un accident de trànsit aquest dilluns a la matinada a Hostalets de Pierola. El vehicle en què viatjaven ha sortit de la via per causes que es desconeixen i ha bolcat, deixant atrapada una de les dues persones, que els Bombers han hagut d'excarcerar. L'accident s'ha produït a la carretera B-231, al quilòmetre 10, minuts abans de les 6 del matí. Segons fonts dels Bombers, l'home i el menor han estat traslladats a l'hospital de Martorell.