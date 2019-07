Rescaten dos escaladors amb la corda enganxada a Montserrat

Dos escaladors han hagut de ser rescatats aquest diumenge a la nit a Montserrat, al terme municipal de Monistrol de Montserrat, perquè se'ls havia quedat la corda enganxada a la via Magdalena Superior i no podien avançar. Han estat els mateixos escaladors qui han donat l'avís als cossos d'emergències, al voltant de les 9 del vespre.

Una unitat GRAE per terra ha ascendit cap a la zona on estaven atrapats els dos escaladors i els ha localitzat sans i estalvis minuts després de les 11 de la nit. Els Bombers els han pogut desenganxar i els han acompanyat fent ràpel fins al terra. Posteriorment, els han acompanyat caminant fins al monestir, on tenien estacionat el seu vehicle.



Un altre rescat al Bruc

També ahir a la nit, els Bombers van haver de rescatar dues persones a Montserrat a qui se'ls va fer fosc mentre caminaven i no anaven preparades per seguir la ruta de nit. Els dos excursionistes, de 29 i 44 anys, estaven caminant a la zona del Montgròs (el Bruc), una de les moles de la serra de Montserrat. Ells mateixos van donar l'avís als Bombers en veure que se'ls començava a fer fosc i el camí era més llarg del que es pensaven.

En un primer moment es va activar una dotació terrestre i un helicòpter dels Bombers, però finalment no va caldre la sortida de l'helicòpter, perquè la unitat terrestre va poder localitzar els dos senderistes pels volts de la mitjanit a la regió dels Ecos, sans i estalvis. Els van acompanyar caminant de baixada fins a Can Maçana, on havien aparcat. A 2/4 de 3 de la matinada els excursionistes han arribat al seu vehicle i han pogut marxar a casa sense atenció mèdica.