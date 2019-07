Un vehicle queda penjant sobre un barranc a l'N-260 prop d'Arsèguel

Un vehicle va sortir de la via i va quedar penjant sobre un barranc ahir a l'N-260 prop d'Arsèguel, al municipi El Pont de Bar (Alt Urgell). L'accident es va produir a quarts de 3 del migdia al quilòmetre 212 en direcció a la Seu d'Urgell i, malgrat l'espectacularitat de com va quedar el cotxe, el conductor en va poder sortir pel seu propi peu i il·lès. Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, que van enviar dues patrulles al lloc dels fets, no es va poder retirar el vehicle fins al vespre, fet que va provocar una allau de trucades de conductors que passaven per la zona alertant que hi havia un cotxe penjant en un lateral de la via.