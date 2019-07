Donen per extingit l'incendi de Capellades, que ha afectat 56 hectàrees de superfície forestal

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest dimarts, cap a tres quarts de set de la tarda, l'incendi de vegetació forestal de Capellades (Anoia) que cremava des del dimecres de la setmana passada. El foc es va originar per l'incendi d'un vehicle al quilòmetre 38,2 de la carretera C-15, en direcció Igualada. El cos d'extinció d'incendis va donar les flames per estabilitzades el divendres 26 de juliol, cap a les nou del matí, i unes hores més tard ja les consideraven controlades. Des d'aleshores s'han fet tasques d'extinció i vols de reconeixement per assegurar que no quedessin punts calents i finalment, aquest dimarts a la tarda, el foc s'ha donat per extingit.

Segons les darreres dades facilitades pel cos d'Agents Rurals, l'incendi ha cremat una superfície de 56,10 hectàrees de vegetació, la major part forestal, de les quals 53,89 pertanyen al Pla d'Espais d'Interès Natural.