Tallen el camí de Sant Martí a Mafrica per la fuita d'oli d'un camió

El camí, tallat, i amb la sipiolita per netejar la taca de líquid hidràulic POLICIA LOCAL

La Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada busca un camió que ha patit una fuita d'oli hidràulic, una substància altament lliscant, al camí que va de Sant Martí de Torruella fins a l'empresa Mafrica. Els fets han passat cap a 2/4 d'1 del migdia d'aquest dimarts i el camí ha estat tallat durant aproximadament una hora. És l'estona que han necessitat per fer la neteja de la calçada, per la qual s'han utilitzat més de 50 quilograms de sepiolita, la substància que es fa servir per netejar les tasques de l'asfalt. Aquesta tasca l'ha realitat la brigada de Sant Joan.

Per la seva banda, la policia local ha obert una investigació per esbrinar qui ha estat el causant de la fuita i per haver marxat del lloc sense senyalitzar el vessament ni comunicar-lo a les autoritats, tot posant en perill la seguretat del trànsit.



Immobilitzen un vehicle sense assegurança ni ITV

D'altra banda, mentre els agents de la Policia Local estaven regulant en trànsit, un vehicle s'ha fet escàpol encara que ha pogut ser interceptat moments després. Aquest vehicle ha estat denunciat per circular sense assegurança i amb la ITV caducada, motiu pel qual ha estat immobilitzat.