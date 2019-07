Tallen una hora el camí de Sant Martí a Mafrica per la fuita d'oli d'un camió

La Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada busca el conductor d'un camió que, ahir, possiblement a causa d'una avaria, va tenir un vessament d'oli hidràulic al camí que va de Sant Martí de Torroella a Mafrica, segons van explicar fonts de la mateixa Policia Local de Sant Joan.

Els fets van passar cap a 2/4 d'1 del migdia i el camí va estar tallat una hora. És l'estona que va necessitar la brigada municipal per netejar la calçada. Per a la neteja de la calçada es van van fer servir més de 50 quilos de sepiolita, material que es fa servir per netejar taques a l'asfalt. La Policia Local va obrir una investigació per esbrinar qui va tenir la fuita i va marxar sense senyalitzar-ho ni comunicar-ho a les autoritats, posant en perill la seguretat del trànsit.

Mentre la Policia Local regulava el trànsit, un vehicle es va fer escàpol i va ser interceptat moments després, quan va ser immobilitzat per circular sense assegurança i amb la ITV caducada.