Estabilitzat l'incendi forestal de la Torre de Claramunt

Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que s'ha originat poc abans de dos quarts de cinc de la tarda a la zona de les Pinedes d'Armengol a la Torre de Claramunt. Per apagar el foc s'han mobilitzat un total de 16 dotacions terrestres i cinc mitjans aeris. Aquests últims s'han retirat un cop el foc s'ha donat per estabilitzat.

Els bombers han rebut l'avís de l'incendi a les 16:28 h i la zona afectada és al nord de les Pinedes d'Armengol. Per davant del cap del foc, segons expliquen els Bombers de la Generalitat hi havia unes vinyes mentre que a la cua hi havia camps de conreu.