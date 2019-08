Un vehicle s'accidenta a Cardona i cau per un desnivell d'uns tres metres

Un vehicle es va accidentar ahir a la nit a la carretera del Miracle de Cardona en patir una sortida de via i caure per un desnivell d'uns tres metres d'alçada, segons fonts dels Bombers de la Generalitat. El turisme va quedar bolcat en un bancal al costat de la via i no s'ha pogut retirar fins a aquest matí.

Segons les mateixes fonts, els ocupants del vehicle van resultar il·lesos. Van poder sortir pel seu propi peu del turisme i no van voler assistència mèdica, ha informat Bombers. L'accident es va produir al quilòmetre 1,5 de la carretera del Miracle, la BV-3001, a l'altura del Barri Nou, al conegut popularment com el revolt dels 100 pisos.

Les tasques de retirada del cotxe accidentat s'han fet aquest dijous al matí amb una grua, fet que ha provocat que la Policia Local de Cardona hagi tallat el trànsit durant una estona a la zona afectada. També hi han treballat efectius dels Mossos d'Esquadra.