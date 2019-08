Tres detinguts per un robatori en un habitatge a Manresa

La Policia Local de Manresa ha detingut la matinada d'aquest divendres a tres joves de 25 i 24 anys i els ha imputat un delicte de robatori en força en un habitatge.

Segons ha explicat la Policia Local els fets han passat la matinada d'aquest mateix divendres quan els joves han estat sorpresos a l'interior d'un habitatge després que hi haguessin accedit a través dels baixos de l'immoble. L'habitatge en qüestió està situat al carrer Indústria.

Els fets han ocorregut a quarts de cinc de la matinada quan la Policia Local ha estat alertada per un veí informant que en l'habitatge esmentat del carrer Indústria hi havia unes persones que es movien amb lots pel seu interior. De forma immediata, la policia local ha desplaçat diverses patrulles al lloc dels fets i han vist com els individus, sorpresos per la presència policial han sortit de l'immoble saltant per una finestra i posteriorment per la tanca del pati de l'edifici intentant marxar del lloc dels fets. Ha estat llavors quan estat interceptats pels agents que vigilaven el perímetre.

Es dona la circumstància que diumenge al matí passat en aquest mateix carrer es va produir un altre robatori. En aquest cas va ser contra una vianant que va ser sorpresa per un jove que li va robar la bossa de mà després que la víctima hi presentés resistència. El presumpte autor del robatori amb violència va ser detingut l'endemà pels Mossos d'Esquadra i va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.