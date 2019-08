Veïns de Manresa en lluita contra okupes al seu bloc

Els veïns de tres blocs de pisos d'una promoció que fa cantonada entre els carrers Sant Joan d'en Coll i Arquitecte Gaudí han passat tres anys d'autèntic calvari en la seva lluita contra la presència d'okupes que defineixen com a conflictius als seus edificis.

En un dels blocs, de 24 habitatges en aquest moment n'hi ha tres d'ocupats, encara que la seva presidenta denuncia que en diferents etapes han arribat a tenir fins a 9 pisos ocupats. En un segon bloc, ara no hi ha cap habitatge ocupat, mentre que en un tercer n'hi ha quatre. Els veïns expliquen que entre el primer i el segon bloc han arribat a tenir una dotzena de pisos amb okupes. Ara tenen un vigilant de seguretat per evitar que hi hagi noves ocupacions. Tot i això, el diumenge 21 de juliol passat van tenir un nou intent d'ocupació que van poder evitar.

Expliquen que els primers okupes van arribar entre el 2015 i el 2016, coincidint amb un canvi en la llei, amb el qual les ocupacions van passar de ser un delicte a una falta administrativa. Als blocs ja hi havia pisos buits que la promotora no havia pogut vendre coincidint amb l'esclat de la bombolla immobiliària. Eren els més grans i cars. Els presidents de les comunitats dels blocs amb entrada pel carrer de Sant Joan d'en Coll expliquen l'empresa va fer fallida però que els bancs no han executat els embargaments i a partir d'aquí, diuen, els habitatges no venuts van quedar en un «forat negre legal».

Narren que se senten «desemparats» perquè, en detectar pisos ocupats, ells mateixos van avisar els Mossos d'Esquadra, però que en no ser els propietaris de l'immoble, no podien denunciar les ocupacions ni fer fora els ocupants. Segons expliquen, el modus operandi dels okupes era comprovar, a través del registre de la propietat, els pisos que són de la immobiliària. Després, procedien a la seva ocupació.

Els veïns asseguren que aquestes ocupacions els han generat nombrosos problemes. D'entrada, perquè punxaven la llum i l'aigua de la comunitat de veïns i perquè tenien música posada fins a altes hores de la matinada. I, finalment, també perquè l'afluència de gent a aquests pisos era constant durant la nit, motiu pel qual sospiten que hi portaven a terme activitats delictives. De fet, asseguren que si els pisos estiguessin ocupats per famílies necessitades, no haurien generat tots els problemes que han tingut fins ara.

La lluita per expulsar-los, diuen, ha estat «com jugar al gat i la rata. Quan detectàvem que punxaven la llum de la comunitat, els la despunxàvem, però ells hi tornaven. Forçaven el pany de l'escala, el canviàvem, però el tornaven a forçar i el tornàvem a canviar...». El desembre, per exemple, van arribar a canviar un pany cinc vegades, amb tot el cost econòmic que això suposa. Malgrat tot, finalment la lluita va començar a donar els seus fruits. I així, quan detectaven un pis ocupat que quedava buit, el tapiaven amb una paret de maons i una planxa de fusta, que, malgrat suposar una nova despesa per a la comunitat, els ha donat bons resultats. L'habitació dels comptadors també està «bunqueritzada», diuen. Hi han posat una porta a prova d'okupes i en la qual es pot veure perfectament les marques que han deixat els intents de forçar-ne el pany. I, finalment, han contractat un vigilant de seguretat, que, segons asseguren, és una «mesura disuassiva i preventiva per a possibles futures ocupacions».

Fonts de l'Ajuntament de Manresa expliquen que són coneixedors de la situació i que des de diferents departaments estan treballant per posar-hi remei.



Pisos que es deterioren



A més, durant aquest temps els pisos s'han anat deteriorant. Regió7 ha pogut comprovar com un dels dúplexs està totalment degradat per culpa de la humitat i també pels robatoris de les coses de més valor, com cables elèctrics, vitroceràmiques i aigüeres. A més, l'estat de conservació del parquet i d'algun sostre és nefast per culpa de la humitat. Els presidents de les comunitats expliquen que s'ha degradat perquè els okupes deixaven portes i finestres obertes per poder accedir a altres habitatges. Això també els ha comportat problemes d'humitat a altres pisos habitats legalment i en zones comunitàries com l'escala.

Els veïns també expliquen que les ocupacions els han produït problemes d'ansietat i tensió. «Sents un soroll que no saps de què és i t'espantes. Potser és un veí que està penjant un quadre i penses que estan forçant un pany».

Els veïns del bloc en el qual ara per ara no hi ha okupes celebren que «hem guanyat la guerra», però «és molt cansat lluitar cada dia sabent que t'hi jugues la integritat. No els vols allà perquè generen problemes però no vols ni pots discutir-hi perquè no saps com reaccionaran i a més ens sentim desemparats per la policia».