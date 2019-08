USPAC denuncia que la vigilància dels jutjats deixa només tres mossos per patrullar al Bages

El sindicat USPAC dels Mossos d'Esquadra ha denunciat públicament que l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de mantenir una vigilància intensiva dels jutjats «està comportant una minva proporcional en la seguretat de tots els ciutadans de Catalunya».

Aquesta operació de vigilància, anomenada Toga, a la Catalunya Central, segons expliquen des del sindicat, es tradueix en el fet que a la comarca del Bages només puguin sortir una patrulla i mitja al carrer. Això significa que hi ha una patrulla formada per només dos agents mentre que un sergent, el cap de torn, va sol. Aquesta situació, diu el sindicat, s'agreuja en un moment en què l'alerta terrorista és de nivell 4 sobre una escala de 5, i que no fa recomanable que hi hagi efectius que surtin sols al car-rer. En el cas del Bages, explica Vidal, l'ideal seria que hi hagués cinc patrulles i situa el mínim necessari en tres.

Al Solsonès, explica USPAC, són agents de la sala de comandament regional dels Mossos d'Esquadra els que fan la vigilància dels jutjats, perquè, si no fos així, aquesta vigilància és l'únic que es podria fer en no haver-hi cap més patrulla. Al Berguedà, la situació és similar i, segons explica Vidal, alguns caps de setmana s'hi han hagut de destinar agents que haurien d'estar a la sala de comandament a vigilar els jutjats de Berga.

El sindicat explica que arran d'aquesta situació «hi ha serveis que queden a la cua, que es van acumulant», i que en altres ocasions s'ha hagut de demanar que fos la Policia Local qui atengués les demandes dels ciutadans.

L'operatiu Toga, ordenat pel TSJC el 5 de febrer, obliga el cos policial a custodiar tots els jutjats de Catalunya les 24 hores del dia. Des del 15 de maig passat, en alguns casos, com el de Manresa, el TSJC ha permès que al matí no es faci aquesta vigilància. Tot i això, en els casos de Solsona i Berga el TSJC obliga a custodiar les seus judicials les 24 hores del dia.

USPAC s'ha dirigit al mateix president del TSJC, Jesús María Barrientos, per exposar-li que a tot Catalunya, on hi ha 49 jutjats, cada dia es destinen 294 agents a «vigilar parets». El sindicat, en la seva carta a Barrientos, admet que «no ens pertoca valorar si és més important vigilar 49 edificis o donar protecció a la ciutadania», i recorda que els edificis judicials de Catalunya «no han patit grans desperfectes». De fet, els atacs que van motivar l'establiment de l'operatiu Toga és que en algunes ocasions, en diferents jutjats catalans, entre els quals els de Manresa, Berga, Solsona i Martorell, s'hi han portat accions de protesta que han consistit a deixar bosses plenes de fems i escombraries a les portes.

A Catalunya, el sindicat assegura que el patrullatge preventiu ja «no existeix» a molts llocs com Tarragona, Lleida i el Pirineu, cosa que està portant, diu el sindicat, «a l'increment de robatoris i d'altres delictes», així com al creixement de «la inseguretat ciutadana».

Segons el document, el reduït nombre de patrulles també ha impedit als Mossos «donar resposta a requeriments nombrosos d'alarmes perquè els efectius destinats a la Toga no es poden moure», per la qual cosa hi ha comissaries que, com la del Camp de Tarragona, han quedat soles o d'altres, com la de l'Ametlla de Mar, amb un sol agent.

A tot l'escenari, segons el sindicat, s'hi sumen els «problemes» per fer relleus per descansar, menjar o anar al bany, així com l'empitjorament en les condicions laborals a causa que molts jutjats «no tenen ni una sola ombra, i arriben a suportar més de 40 graus de temperatura».