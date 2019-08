Rescat a Collbató d'un home que ha caigut d'una alçada de 15 metres mentre feia ràpel

Si, ahir dissabte, els Bombers van haver de rescatar a Montserrat un home que va resultar ferit de certa consideració a la cara perquè li va caure una pedra mentre feia escalada, avui diumenge, han hagut d'actuar a Collbató. En aquest cas, perquè un escalador que feia ràpel ha caigut de 15 metres d'alçada.

L'accident ha tingut lloc a l'anomenada via de Les Dames de Collbató i fins allà s'hi ha desplaçat l'helicòpter dels GRAE. L'avís s'ha rebut a les 11 del matí i 58 minuts i a les 12 i 20 minuts ha començat el rescat amb helicòpter. L'home, de 39 anys, que estava conscient però amb molt dolor, ha estat traslladat amb camilla fins a la piscina de Collbató, on s'ha transferit a l'ambulància per portar-lo a l'hospital,

Mentre s'ha portat a terme el gruatge del ferit a la camilla de l'helicòpter, s'ha aturat l'activitat dels grups que hi havia a la via ferrada.