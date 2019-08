Salvats pel detector de fum del servei de Teleassistència

La Teleassistència porta incorporat un detector de fum que aquest matí de diumenge s'ha disparat a l'habitatge d'un matrimoni d'ancians a la colònia de Simón de Puigcerdà. Com que la Teleassistència no ha pogut contactar amb ells, hi ha anar una dotació dels Bombers.

L'avís s'ha rebut a les 10 del matí i 52 minuts. A les 11 i 1 minut els Bombers han entrat a l'habitatge i han vist que hi havia una paella al foc que han apagat. L'home no ha resultat afectat pel fum perquè estava a la part de dalt de la casa, però la senyora, de 87 anys, sí. S'ha cridat a una ambulància, que li ha fet un reconeixement i s'ha pogut quedar a casa.