Un arbre trencat a Pineda de Bages fa caure el cablejat de la llum

Les branques d'un arbre s'han partit i han caigut aquesta matinada a la urbanització de Pineda de Bages, a Sant Fruitós de Bages. Durant la caiguda han arrossegat el cablejat de la llum que hi havia sota l'arbre danyat, motiu pel qual els Bombers han enviat una dotació a netejar la zona i comprovar que no hi hagués risc d'incendi.

Han tallat les branques més perilloses, segons fonts dels Bombers, i han validat la zona de risc a l'espera que aquest dilluns al matí operaris de l'Ajuntament de Sant Fruitós valoressin els danys. Els fets han tingut lloc minuts després de les 2 de la matinada a la cruïlla entre els carrers d'en Moragues i del Bruc.

Fonts de la Policia Local de Sant Fruitós han assegurat que, un cop feta la revisió, no s'han detectat desperfectes greus en la instal·lació elèctrica arran del despreniment de branques.