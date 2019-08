El detector de fum de la teleassistència permet evitar un incendi a Puigcerdà

El detector de fum que porta incorporada la teleassistència va deixar en un ensurt, ahir al matí, el que es podria haver convertit en quelcom més greu. Es va disparar a la casa d'un matrimoni d'ancians a la colònia de Simon de Puigcerdà i, com que la teleassistència no va poder contactar amb ells, hi va anar una dotació dels Bombers. Van entrar a l'habitatge i van veure que hi havia una paella encesa al foc, que van apagar. L'home no va resultar afectat pel fum perquè era a la part de dalt de la casa, però la senyora, de 87 anys, sí. Hi va anar una ambulància, li va fer un reconeixement i no va fer falta dur-la a l'hospital.