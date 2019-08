Detinguda una dona a Manresa per robar el mòbil i la cartera a un home després d'agredir-lo

La Policia Local de Manresa ha detingut aquesta matinada una dona de 38 anys, veïna de la ciutat, imputada per un delicte de robatori amb violència.

Els fets han ocorregut a quarts de tres, quan una patrulla que circulava pel carrer Saclosa ha vist com tres persones s'escridassaven, motiu pel qual s'han adreçat al grup per veure què passava. Un home allà presenta els ha explicat una dona li acabava de robar el mòbil i la cartera després d'agredir-lo. La dona ho negava, alhora que culpava del fet unes persones que ja no eren al lloc.

Els agents han observat que a uns metres de la zona hi havia una bossa a terra, bossa que, fetes les comprovacions adients, ha resultat que era de la dona en qüestió i que contenia les pertinences de l'home denunciant.