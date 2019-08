Fuita de gas en un pati interior al costat de la Casa de la Patum

Ensurt ahir per una fuita de gas en un bloc del costat de la Casa de la Patum, a les instal·lacions on hi ha tota la comparseria de la festa. Dues dotacions dels Bombes es van desplaçar ahir diumenge al vespre a l'edifici, que és a la plaça Doctor Saló, alertats pels veïns, que sentien olor a gas des de feia dies. Els membres del cos, de la Policia Local i tècnics de la companyia del gas van comprovar que la fuga provenia d'un tub en mal estat en el celobert. Bombers assegura que es tracta d'una incidència menor i que en cap moment va suposar un risc per als veïns de la zona. Tot i això, em van tallar el subministrament i aquest dilluns al matí s'hi han desplaçat, de nou, tècnics de la companyia per constatar que no hi ha cap risc.