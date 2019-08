Rescaten a Collbató un escalador que va caure de 15 metres d'alçada fent ràpel

Els Bombers van haver d'actuar, ahir, a Collbató, en el rescat d'un escalador que feia ràpel i va caure de quinze metres d'alçada.

L'accident va tenir lloc a l'anomenada via de les Dames de Coll-bató i fins allà s'hi va desplaçar l'helicòpter dels GRAE. L'avís es va rebre a les 11 del matí i 58 minuts i a les 12 i 20 minuts va començar el rescat amb helicòpter. L'home, de 39 anys, que estava conscient però amb molt dolor, va ser traslladat amb llitera fins a la piscina de Collbató, on es va transferir a l'ambulància per portar-lo a l'hospital de Bellvitge. Mentre es va portar a terme la càrrega del ferit a la llitera de l'helicòpter es va aturar l'activitat dels grups que hi havia a la via ferrada.