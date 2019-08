Detinguda una dona a Manresa per un robatori amb força al carrer Saclosa

Agents de la Policia Local van detenir ahir a la matinada una dona de 38 anys, veïna de a Manresa, per un delicte de robatori amb violència. Els fets van tenir lloc a dos quarts de tres, quan una patrulla que circulava pel carrer Saclosa va veure tres persones discutint, motiu pel qual van adreçar-se al grup per veure què passava. Un home els va dir que la dona amb qui discutia li havia robat el mòbil i la cartera després d'agredir-lo. La dona ho negava i en culpava altres individus. Els agents van observar que a uns metres de la zona hi havia una bossa a terra, i en inspeccionar-la va resultar que era de la dona en qüestió i que contenia les pertinences de l'home denunciant.