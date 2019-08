Detingut a Manresa per intentar arrencar una cadena d'or a una senyora de 74 anys

Agents de la Policia Local de Manresa van detenir aquest dilluns al migdia un home de 28 anys per intentar robar una cadena d'or a una senyora de 74 anys. Per aquest motius se li ha imputat un delicte de robatori amb violència en grau de temptativa.

Els fets van ocórrer a quarts d'una quan una senyora de 74 anys, veïna de Manresa, va aturar una patrulla al carrer Caritat, informant que feia uns minuts un home havia intentat arrencar-li una cadena d'or que duia al coll, tot i que no ho havia aconseguir degut a la resistència que ella va oposar.

Com a conseqüència de l'intent de robatori la senyora va patir diverses esgarrapades al coll. La senyora va donar als agents una descripció molt acurada de l'agressor, especificant detalls molt concrets sobre la seva edat, aspecte, pentinat i sobre peculiaritats molt concretes de la seva vestimenta.

La patrulla va transmetre per ràdio aquesta descripció a la resta d'unitats policials, la qual cosa va permetre que una altra patrulla, a la zona de la via de Sant Ignasi, pogués identificar i detenir un home que coincidia, fil per randa, amb tota la descripció facilitada per la víctima.