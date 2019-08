La rebentada d'una canonada al Pont de Vilomara inunda un carrer

La rebentada d'una canonada d'aigua al Pont de Vilomara ha inundat parcialment un carrer i ha provocat l'esfondrament d'una part de l'asfalt, a la urbanització del Marquet Paradís, segons han informat fonts de la Policia Local del Pont de Vilomara. Operaris d'Aigües de Manresa treballen aquest dimarts al matí per reparar l'avaria.

En un primer moment, fonts dels Bombers havien informat que es tractava d'una fuita d'aigua en una casa del carrer 3 del Marquet Paradís. Posteriorment, però, agents de la Policia han explicat que ahir al matí es va produir una rebentada en una canonada i l'aigua va inundar parcialment els carrers 1 i C, a la primera entrada que hi ha per anar a la urbanització venint des del nucli del Pont de Vilomara.

A causa de la incidència, s'ha hagut de tallar el trànsit en un dels carrils afectats i els vehicles circulen de forma intermitent.