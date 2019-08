Fuita de gas en un pati interior al costat de la Casa de la Patum

Ensurt per una fuita de gas en un bloc del costat de la Casa de la Patum, a les instal·lacions on hi ha tota la comparseria de la festa. Dues dotacions dels Bombers es van desplaçar diumenge al vespre a l'edifici, que és a la plaça Doctor Saló, alertats pels veïns, que sentien olor de gas. Els membres del cos, de la Policia Local i tècnics de la companyia del gas van comprovar que la fuita provenia d'un tub en mal estat. Bombers assegura que es tracta d'una incidència menor i que en cap moment va suposar un risc per als veïns de la zona. Tot i això, en van tallar el subministrament i ahir al matí s'hi van desplaçar, de nou, tècnics de la companyia per constatar que no hi ha cap risc. Fonts dels Bombers va informar que cap veí havia estat desallotjat i que no hi havia hagut perill per al veïnat, ni per a les instal·lacions que acullen els elements de la festa, perquè es tractava d'una fuita molt petita.