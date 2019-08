Interromput el servei dels ferrocarrils entre Sant Vicenç i Manresa per una persona accidentada a la via

El servei de tren dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de la línia R5 està interromput a hores d'ara entre les estacions de Sant Vicenç de Castellet i Manresa-Viladordis a causa d'una persona accidentada. Segons ha pogut saber aquest diari, una dona s'hauria precipitat a la via per causes que es desconeixen a l'altura del barri de Sant Pau de Manresa, al carrer del Llobregat. FGC ha informat al seu compte de Twitter que s'ofereix servei substitutori per carretera.





?? Línia R5 (Manresa): servei interromput entre les estacions de Sant Vicenç | Castellgalí i Manresa Viladordis per causes alienes a FGC. S'ofereix servei substitutori per carretera #ServeiFGC #FGC pic.twitter.com/aFZPB8SieI — FGC (@FGC) August 6, 2019