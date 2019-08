Se salten un control a Sant Vicenç, s'intercanvien el seient i els dos donen positiu en drogues

Els Mossos van denunciar penalment el dia 2 d'agost un home de 31 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sabadell, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i per un delicte de trencament de condemna.

Els fets van succeir pels volts de les vuit del vespre del mateix dia 2, durant un control policial que agents de trànsit havien muntat a la carretera C-55, al punt quilomètric 20, dins el terme municipal de Sant Vicenç de Castellet (Bages).

Un turisme amb dos ocupants es va aproximar al control i, quan un dels agents li va donar clares indicacions perquè s'aturés, el conductor en va fer cas omís i va fugir del lloc.

Ràpidament els agents van seguir el vehicle fins que van aconseguir localitzar-lo en un polígon industrial proper, on van poder constatar que els dos ocupants s'havien intercanviat el lloc on seien.

Davant d'aquests fets, els mossos van identificar els dos homes i, després de fer les comprovacions pertinents, van esbrinar que el conductor que havia fugit del control policial no disposava de permís de conduir vigent per pèrdua de punts. A més, quan se li va realitzar la proba de detecció de drogues va donar positiu en THC i Cocaïna. També se'l va denunciar administrativament per desobeir les ordres dels agents de l'autoritat i per no haver passat la Inspecció tècnica al vehicle.

Per altra banda el segon ocupant, que era el conductor en el moment quan els van localitzar, també va ser denunciat per donat positiu en drogues, concretament en THC.