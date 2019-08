La Catalunya Central concentra el 17,7% dels rescats del país

Les comarques de la Catalunya Central concentren el 17,7% dels rescats de tot el país. Els Bombers han participat aquest any -fins el 31 de juliol- en un total de 124 operatius de salvament, i Montserrat segueix sent un dels punts on els excursionistes tenen més accidents perquè l'augment de l'afició pel muntanyisme i la seva proximitat amb l'àrea metropolitana atrau moltes persones que practiquen activitats a l'aire lliure.

La dada, però, significa una disminució respecte l'any passat, quan en les comarques del Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès, l'Anoia, la Cerdanya i l'Alt Urgell van haver un total de 163 rescats en el mateix període.

En el conjunt de Catalunya, el nombre de rescats efectuats pels Bombers van a la baixa per primera vegada des del 2016. Segons dades del cos, fins a 31 de juliol se n'han realitzat 699, un 7% menys que a la mateixa data de l'any anterior. No obstant això, els Bombers fan una crida a la prevenció i insisteixen en la importància d'anar perfectament equipats i preparar la ruta prèviament.

A hores d'ara, ha explicat Alfons Esterlich, sergent de la Unitat Tècnica dels GRAE dels Bombers, els Pirineus, Montserrat, el Montseny i el Parc Nacional d'Aigüestortes són les zones on es duen a terme el gran gruix de les actuacions de muntanya. Són dades que han ha difós Bombers de la Generalitat aquest dimecres, en un simulacre de rescat que ha tingut lloc al Turó de les Onze Hores, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.