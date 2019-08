A presó un jove per dos robatoris amb violència i un altre a un domicili, a Manresa

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa van detenir el passat dilluns 5 d'agost un home de 24 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Manresa, com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació i una temptativa de robatori amb força a domicili.

El primer fet es va produir el 2 de juliol pels vols de les set del matí, a l'alçada de l'estació de Ferrocarrils de Manresa-Alta. La víctima es trobava caminant quan de sobte va notar que algú l'agafava per darrere i li rodejava el coll amb el seu braç. En aquell moment, el lladre va intentar sostreure-li la bossa de mà però la dona hi va oposar resistència. Finalment la víctima va caure per terra i a causa del forcejament la bossa es va trencar. Just en aquell moment tres ciutadans es van apropar a socórrer la víctima, i el lladre en veure's superat va marxar corrent deixant part del botí que havia aconseguit.

El segon robatori es va produir el 2 d'agost, cap a les quatre de la tarda a la Font de Manresa. La víctima estava parlant pel telèfon quan un desconegut, per darrere, li va donar un cop a la mà per intentar prendre-li mòbil. La noia ràpidament va agafar el telèfon amb les dues mans però el lladre va insistir a base de cops i empentes fins que van caure tots dos al terra. Seguidament, el lladre va fugir corrents amb el mòbil i la víctima darrere demanant socors. Mentre corrien es van creuar amb una parella de mossos que es trobaven fora de servei, i un d'ells es va quedar assistint a la víctima mentre l'altre va sortir corrent empaitant del lladre. Aquest va llençar el telèfon mòbil i l'agent el va poder retornar a la seva propietària.

Per altre banda, el passat 4 d'agost pels volts de les vuit del matí, el mossos van tenir coneixement d'un intent de robatori amb força en un domicili de Manresa. El lladre va intentar entrar a una casa forçant una finestra però en ser descobert per un testimoni, va desistir i va marxar del lloc.

Arran d'aquests fets els mossos van iniciar una investigació i van concloure que en tots els casos es tractava del mateix autor. Després de diverses gestions van identificar i detenir el presumpte autor, el passat 5 d'agost a Manresa. El detingut ha passat avui disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, el qual ha decretat el seu ingrés a presó.