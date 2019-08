Treball denuncia una discoteca d'Òdena per no tenir contractats els treballadors

Les Carpes Sunset ahir a la tarda, amb un cartell diferent del que hi havia, ara hi diu «Carpes face to face».

Les Carpes Sunset ahir a la tarda, amb un cartell diferent del que hi havia, ara hi diu «Carpes face to face». Abel Gallardo

La diversió està garantida a les Carpes Sunset Òdena, però a la Seguretat Social no constava que hi hagués cap treballador en aquest local d'oci nocturn de l'Anoia. Ni l'empresari responsable, Pere Artigas,estava donat d'alta al règim d'autònoms. Inspecció de Treball ha denunciat a la Fiscalia Superior de Catalunya la discoteca, on hi havia 23 persones que cobraven un sou no regularitzat. Al juny, els Mossos d'Esquadra hi van portar a terme un operatiu, juntament amb Inspecció de Treball, quan la discoteca estava oberta al públic i van destapar l'estafa a la Seguretat Social.

Inspecció de Treball ha elaborat un informe, que ha traslladat a la fiscalia, i proposa 228.153 euros en sancions. De fet, demana 178.153,5 euros per les infraccions laborals, que qualifica de molt greus, perquè no tenia els treballadors donats d'alta a la Seguretat Social, i 50.000 euros per obstrucció a la investigació. I és que en l'actuació policial quatre treballadors van fugir del lloc per no ser identificats.

Tot i que l'empresari va garantir als Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball que tancaria el negoci, les Carpes Sunset Òdena, ubicades al polígon industrial Pla de les Gavarreres, continuen obertes. Ho ha confirmat l'Ajuntament del municipi. La discoteca, que és a pocs minuts d'Igualada i de la zona urbana d'Òdena, fa deu anys que funciona i és un dels locals de referència a la comarca per a molts joves que surten les nits del cap de setmana.

Precisament, l'Ajuntament, arran de la investigació d'Inspecció de Treball, va demanar al responsable del local tota la documentació per acreditar que ha regularitzat la situació. «Té unes setmanes de marge, i si no aporta els documents requerits, li retirarem la llicència d'activitat», avisava ahir l'alcaldessa de la població, Maria Sayavera, a aquest diari.

Regió7 va intentar posar-se en contacte reiteradament amb Pere Artigas, responsable del local, però no va ser possible localitzar-lo. Ahir a la tarda, les portes de la discoteca anoienca estaven tancades, no hi havia moviment i, a part, havien canviat el cartell on posava «Carpes Sunset» per un altre amb el nom de «Carpes face to face».

L'operatiu policial va tenir lloc el 8 de juny i van localitzar quatre menors de 15 anys a l'interior de la discoteca, on tenen l'accés prohibir els menors de 16 anys. A part, van detenir una persona per un delicte contra la salut pública, relacionat amb la tinença de substàncies estupefaents, i també van aixecar tres actes per tinença de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques.

Els agents dels Mossos d'Esquadra també van fer una denúncia per falta de respecte i negativa a identificar-se i una altra per tinença i exhibició d'arma prohibida, en aquest cas un puny americà. També van denunciar el personal del servei de control d'accés a la discoteca perquè alguns membres d'aquest equip tenien el permís per exercir com a tal caducat o no el tenien. A part, no estaven degudament identificats i exercien tasques que no són pròpies d'aquest personal.

Fonts d'Inspecció de Treball deien ahir que ara la fiscalia ha de decidir si acusa els responsables de la discoteca i recordava que el Codi Penal preveu penes de presó de sis mesos a sis anys i multes de sis a dotze mesos per als empresaris que donen ocupació a treballadors sense comunicar l'alta a la Seguretat Social.