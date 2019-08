Alerta màxima al Bages, l'Anoia i el Solsonès per l'alt risc d'incendi a partir de demà

Davant l'increment del perill d'incendi forestal per temperatures superiors als 40 graus a l'interior i humitats relatives per sota del 20%, a partir d'aquest divendres s'activarà el nivell 3 del Pla Alfa a 71 municipis de 12 comarques catalanes, entre les quals hi són 16 municipis del Bages, l'Anoia i el Solsonès. Aquesta situació es pot allargar fins el dissabte 10 de juliol. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació demana extremar les precaucions.

Demà, tal com preveu l'activació del nivell 3 del Pla Alfa, han quedat suspeses 1.126 autoritzacions per a la realització d'activitats que poden ser generadores de perill d'incendi forestal en els municipis afectats. El cos d'Agents Rurals conjuntament amb Mossos i ADF efectuaran la vigilància dels espais on el pla es mantingui activat.

Consulta tots els municipis de les comarques centrals que estaran al nivell 3 de risc d'incendi demà AQUÍ.

La majoria de terreny de la Catalunya Central que no estarà al nivell 3, a més, estarà al 2, que també suposa un cert perill i implica algunes restriccions, com ara que les picadores de palla no es puguin utilitzar en l'horari comprès entre les 12:00 i les 18:00 hores. En cas dels municipis amb nivell 3 del Pla Alfa, no es podran utilitzar en cap franja horària.



Consells davant l'alt risc d'incendi

Davant d'aquesta situació de risc, el Departament d'Agricultura aconsella evitar anar a les zones forestals durant les hores de màxima insolació i circular-hi amb vehicles a motor i l'ús de maquinaria entre les 13 i les 18 hores. En els treballs de la sega, es recomana aturar l'activitat entre les 14 i les 18 hores, i en cas de detectar una columna de fum prop del bosc o qualsevol conducta que pugui comportar perill d'incendi forestal demanen que es comuniqui de forma immediata a través del telèfon 112.