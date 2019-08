Mor un motorista de 25 anys en un accident a Monistrol

Un jove de 25 anys veí de Barcelona va perdre la vida aquest dimecres en un accident de motocicleta a la BP-1121, a Monistrol de Montserrat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

El sinistre mortal es va produir al punt quilomètric 4,5 d'aquesta via, al revolt que hi just després del Plàtan d'en Gibert, en direcció a la C-55. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 21.32 h.

Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta va sortir de la via. A causa de l'accident va morir el motorista, únic ocupant. Es tracta d'un home de 25 anys, A.J.A. veí de Barcelona.

Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies medicalitzades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, són 100 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya