El nombre de rescats a la regió central cau el 23,9% per la disminució d'excursionistes

Massa calor per fer excursions a la muntanya. Els episodis de temperatures extremes d'aquest estiu han portat menys excursionistes a practicar activitats a l'aire lliure i, com a conseqüència, segons els Bombers, hi ha hagut menys rescats que en els darrers anys a la Catalunya Central. La tendència s'ha registrat també a la resta del país. Els membres del cos especialitzat en salvament s'han desplaçat amb menys freqüència a les comarques de la regió central fins al punt de registrar-se el 23,9% menys de rescats en els set primers mesos de l'any en comparació amb el mateix període del 2018, i s'ha passat de 163 a 124 operatius.

Montserrat es manté com un dels punts negres dels rescats de muntanya, però, segons el cos de salvament, excursionistes i escaladors s'aventuren també a practicar esports en altres punts de la regió central. En xifres absolutes, el Bages és la comarca que ha registrat una disminució més important dels operatius de rescat, ja que n'hi ha hagut 20 menys (-39,2%). Tot i això, la comarca lidera el rànquing d'actuacions dels Bombers, juntament amb l'Anoia i els municipis del Baix Llobregat Nord, on hi ha l'entorn del parc natural de Montserrat.



A Collbató augmenta

Hi ha poblacions on la presència dels helicòpters, malgrat la disminució generalitzada, és habitual des de fa anys. Collbató, amb 21 rescats en els set primers mesos de l'any, és el segon municipi de tot el país on n'hi ha hagut més, després de Naut Aran (a la comarca de la Val d'Aran), amb 27. De fet, a Collbató, contràriament a les xifres globals, el nombre de rescats s'ha incrementat, ja que l'any passat els Bombers s'hi van desplaçar un total de 13 vegades. De fet, el Baix Llobregat és la segona comarca del país amb més incidències per activitats en el medi natural.

La resta de municipis dels entorns de Montserrat, tot i mantenir unes xifres elevades, han registrat menys incidències d'excursionistes i escaladors. Al Bruc, el nombre de salvaments ha baixat de 20 a 16; a Monistrol, de 22 a 15; i a Marganell, de 10 a 2. Les canals de les Dames i del Joc de l'Oca són les més freqüentades pels muntanyencs després que el Patronat de Montserrat decidís tancar permanentment aquest any la via ferrada La Teresina.

Les comarques de la Cerdanya i el Solsonès han registrat més rescats que l'any passat, però les dades globals són poc significatives si es compara amb el nombre d'operatius que hi ha en els municipis dels entorns de Montserrat. El Pedraforca, el massís del Berguedà que atrau més aficionats a la munta-nya, ja no és, segons les xifres, un dels punts negres per als Bombers. En els municipis de Saldes i Gósol hi ha hagut un total de 12 rescats.

Les comarques de la Catalunya Central concentren el 17,7% de les actuacions de salvament de tot el país, on n'hi ha hagut un total de 699. La Val d'Aran i el Baix Llobregat són les que acumulen més rescats aquest 2019, amb 55 i 48 respectivament. Les segueixen el Vallès Occidental (43), l'Alt Empordà (39) i el Baix Empordà (39), on bona part són rescats marítims.