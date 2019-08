Les carreteres de Montserrat registren quatre motoristes morts en cinc mesos

Un accident mortal de moto a Monistrol eleva fins a quatre el nombre de pilots que han perdut la vida en els darrers cinc mesos a les carreteres del parc natural de Montserrat. Una xifra que posa en alerta alcaldes de municipis dels entorns del monestir. Des de laprimavera, les carreteres del parc natural, sobretot la de Can Maçana, són freqüentades per grups de motoristes atrets per la gran quantitat de revolts. La darrera víctima, A.J.A., és un veí de Barcelona de 25 anys.

Si la velocitat és al darrere de la majoria d'accidents que hi han tingut lloc, tot apunta que en aquest darrer sinistre no en seria la causa. Els Mossos investigaven ahir per què es va produir l'accident, que va tenir lloc dimecres a 2/4 de 10 de la nit en el punt quilomètric 4,5 de la carretera BP-1121, al revolt que hi ha just després del Plàtan d'en Gibert, en direcció a la C-55. El jove, que circulava juntament amb uns deu motoristes, de més o menys la mateixa edat, va perdre el control de la moto i va xocar contra un suport de la tanca de seguretat. Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies medicalitzades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els psicòlegs del SEM van atendre els companys i els familiars de la víctima a l'ajuntament de Monistrol. L'equip de govern va posar l'edifici consistorial a disposició dels serveis d'emergències que s'hi van desplaçar, segons explica l'alcalde del municipi, Joan Miguel. «S'haurà de veure què determina la investigació, però la velocitat no en va ser la causa. Tot i que hi ha hagut accidents greus al voltant de Montserrat, es produeixen a la carretera de can Maçana, on hi van habitualment grups de motoristes a unes velocitats elevades», destaca Miguel. De fet, l'alcalde afirma que la carretera que va de Monistrol al monestir «no és perillosa» i que accidents com els de dimecres no són gens habituals.

Tot i que circulen molts més motoristes a la carretera de Can Maçana, els revolts de la de Monistrol no tenen barreres de seguretat que hi ha en d'altres freqüentades per motoristes i que impedeixen, en cas d'accident, que els pilots xoquin contra les plataformes de les tanques.