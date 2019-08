Un camió topa amb uns cables que subjecten la catenària del tren a Puigcerdà

Un camió ha topat aquest dissabte al migdia amb el cablejat sense tensió que suporta la catenària del tren al terme de Puigcerdà. En concret, el camió circulava per la carretera N-260, i la topada s'hauria produït a l'altura del quilòmetre 178. Segons fonts dels Bombers, que hi han desplaçat una dotació, no consten afectacions ni a la xarxa ferroviària ni a la viària. També s'han activat als operaris de Renfe per revisar la situació