Una tanca completa podia haver salvat el motorista mort d'accident a Monistrol

El motorista mort dimecres a la nit en un accident a Monistrol es va esmunyir per sota de la tanca, després de caure de la moto, i es va precipitar per un marge. Va morir per les ferides provocades en la caiguda. La tanca de seguretat del lloc del sinistre no és completa, és a dir, que no hi ha la protecció inferior que evita que els motoristes pateixin mutilacions o aquest tipus d'esmunyiments.

La tanca amb doble travesser no és present a cap tram de la BP-1121, que connecta Monistrol amb el monestir. Amb aquesta tanca, presumiblement, s'hauria pogut evitar la mort del jove, ja que hauria quedat aturat a la carretera i no s'hauria precipitat al buit .

Tot i que la gran majoria de motoristes circulen per la carretera de Can Maçana, l'altra que puja la muntanya pel cantó de Monistrol –a on hi va haver l'accident– també és molt transitada i els conductors i els motoristes s'hi troben contínuament revolts molt pronunciats que obliguen els que hi circulen a anar a velocitat reduïdes. Feia temps que no s'hi registrava un accident tan greu, però és una carretera en l s'ha d'anar amb precaució. Tot i això, no hi ha tanques de protecció per a motoristes i a curt termini no és previst que se n'hi instal·lin.

La Diputació de Barcelona, que ha portat a terme actuacions per millorar la seguretat a les carreteres del parc natural, té la titularitat de la BP-1121 i no preveu introduir-hi millores en seguretat properament. Fonts de l'ens provincial expliquen a aquest diari que a les altres carreteres de l'entorn de Montserrat hi ha més motoristes i és on hi ha fet tasques per evitar que els accidents de motos tinguin conseqüències greus.

Els Mossos d'Esquadra insisteixen que el motorista mort dimecres a la nit, un jove de 25 anys i veí de Barcelona, no té el perfil de les tres víctimes mortals que s'han registrat a la carretera de Can Maçana en els darrers cinc mesos. L'accident de Monistrol es va produir a la nit, molt a prop del poble, i no en cap de setmana, quan solen sortir molts grups de motoristes per córrer a altes velocitats pel parc natural. De fet, en l'accident de dimecres, la velocitat no va ser el factor desencadenant de la caiguda. En el sinistre de dimecres, la moto va impactar contra el suport que aguanta la tanca (sense protecció inferior) de la carretera i va rebotar.

El jove anava acompanyat de prop de deu joves motoristes que van ser atesos pels psicòlegs del SEM després de l'accident.