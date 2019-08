Un vehicle surt de la via a Artés i fa dos ferits, un d'ells en estat greu

Una persona de 45 anys ha resultat ferida greu en una sortida de via aquest dissabte al migdia a la carretera BV-4512, al terme d'Artés. L'altre ocupant del vehicle, de 42 anys, ha tingut ferides menys greus, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Els fets s'han produït poc abans de 2/4 d'1 del migdia al punt quilomètric 2,5 de la carretera de la carretera que uneix Artés i Navarcles quan, per causes que es desconeixen, el vehicle, que viatjava en direcció a Navarcles, ha sortit de la via. S'hi han traslladat dues dotacions dels Bombers i dues unitats del SEM, que han atès els dos ferits abans de traslladar-los a l'hospital. També s'hi han desplaçat Mossos i Policia Local.