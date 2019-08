Un camió fa la tisora al túnel de l'A-2 a Castellolí i obliga a desviar el trànsit

Un camió cisterna que circulava per l'A-2 ha fet tisora aquest dissabte al matí a l'interior del túnel que hi ha en aquesta via al punt quilomètric 565, al terme de Castellolí, i ha quedat entravessat a la via. El vehicle no transportava càrrega i el conductor hauria sortit il·lès, segons han apuntat fonts dels Bombers de la Generalitat.

L'incident s'ha produït cap a 1/4 de 12 del matí, i ha complicat la circulació al llarg d'un quilòmetre de l'A-2 en sentit est. Això ha obligat Trànsit a fer desviaments per la N-Iiz.