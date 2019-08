Un vehicle surt de la via al terme d'Artés i causa dos ferits, un d'ells en estat greu

Una persona de 45 anys va resultar ferida greu en una sortida de via ahir al migdia a la carretera BV-4512, al terme municipal d'Artés. L'altre ocupant del vehicle, de 42 anys, va tenir ferides menys greus, i tots dos van ser traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Els fets es van produir poc abans de 2/4 d'1 del migdia al punt quilomètric 2,5 de la carretera BV-4512 que uneix Artés i Navarcles, quan, per causes que es desconeixen, el vehicle, que viatjava en direcció a Navarcles, va sortir de la via.

Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar dues dotacions dels Bombers i dues unitats del SEM, que van atendre els dos ferits abans de traslladar-los a l'hospital. També s'hi van desplaçar Mossos i Policia Local.

Topa amb uns cables a Puigcerdà

D'altra banda, un camió va topar ahir al migdia amb el cablatge sense tensió que suporta la catenària del tren al terme de Puigcerdà. En concret, el camió circulava per la carretera N-260, i la topada s'hauria produït a l'altura del quilòmetre 178. Segons fonts dels Bombers, no consten afectacions.