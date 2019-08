Un cable elèctric s'incendia i cau sobre una teulada a Manresa

Un cable elèctric que guspirejava ha caigut aquest dilluns a la matinada sobre la teulada d'un edifici de planta baixa al carrer Sant Joan d'en Coll de Manresa, entre els números 60 i 62. Segons fonts dels Bombers, que han enviat una dotació a apagar l'incendi elèctric provocat per les espurnes, a les 3 de la matinada han rebut l'avís que un cable fixat a la façana d'una casa havia caigut sobre una teulada i hi havia foc. Malgrat això, no hi ha hagut altres danys materials. La companyia elèctrica s'ha fet càrrec de la reparació, un cop apagat el foc.

També aquesta matinada i a Manresa, minuts abans de les 5, els Bombers han rebut l'avís d'un altre cable elèctric que feia saltar guspires. Una dotació s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, a la carretera de Vic, per fer revisió de les instal·lacions i descartar risc d'incendi. Se n'ha fet càrrec també la companyia elèctrica.