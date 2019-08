Detingut per intentar forçar la porta d'un local al passatge de la Mercè de Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir divendres a la tarda un home de 33 anys, amb domicili a Navarcles, per intentar robar en un establiment comercial al passatge de la Mercè. Se li imputa la presumpta autoria d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.

Els fets van ocórrer a quarts de tres de la tarda, quan la sala del 092 va rebre diverses trucades informant que un individu estava intentant forçar amb un tornavís la porta d'accés d'un establiment comercial al passatge de la Mercè. Un dels testimonis va proporcionar una descripció molt acurada del presumpte autor.

Diverses patrulles es van adreçar al lloc i, probablement en apreciar la seva arribada, el presumpte autor va desistir de la seva acció i va marxar en direcció al carrer Sant Joan d'en Coll, on una altra patrulla, en comprovar que coincidia exactament amb la descripció, el va identificar, moment en què un dels testimonis que havia trucat a la sala del 092 i que tenia visió del punt on s'estava identificant el sospitós des del seu domicili, trucava de nou per confirmar que, efectivament, la persona a qui s'estava identificant era la mateixa que instants abans havia intentat fer palanca a la porta del comerç.

A la persona identificada se li va trobar un tornavís. Un cop es va comprovar que la porta del comerç presentava danys recents i totalment compatibles amb l'eina ocupada, es va procedir a la detenció i la imputació del delicte de robatori amb força en grau de temptativa.