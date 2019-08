Detingut un menor per un robatori amb violència a Manresa

Agents de la Policia Local de Manresa van detenir aquest diumenge a la tarda un jove de 17 anys, amb domicili a Sant Salvador de Guardiola, a qui van imputar un delicte de robatori amb violència.

Els fets van passar a quarts de nou del vespre, quan una patrulla circulava per la plaça de la Reforma i va ser alertada per dues persones que afirmaven haver vist com un jove, que encara es trobava per les proximitats de la plaça, acabava d'agredir una persona per robar-li.

Els dos testimonis van informar que l'agressió acabava de passar feia pocs minuts, al carrer d'Alfons XII, i van proporcionar als agents la descripció de la víctima. Els agents van aturar el jove i van passar per ràdio la informació a la resta de patrulles, per tal de trobar la víctima, que va ser localitzada tot seguit per una altra patrulla al carrer Alfons XII.

La víctima, un manresà de 66 anys, els va explicar que el jove en qüestió el va colpejar a la cara amb un altaveu portàtil que duia a la mà, li havia arrencat una cadena de plata amb una placa d'or i havia marxat corrents direcció cap a la Reforma feia pocs minuts.

Al jove, a qui més a més se li va trobar un mòbil que havien denunciat com a sostret, va ser detingut i imputat pel delicte de robatori amb violència.