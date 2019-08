Retards de mitja hora a l'R4 pel mal temps

La línia R4 de la xarxa de Rodalies pateix alteracions en el seu funcionament aquest dilluns al matí a causa del mal temps. Així, es produeixen retards que poden superar la mitja hora a la línia.





Derivat de condicions atmosfèriques adverses la circulació de trens s'efectua amb afectacions que poden superar els 30 minuts. — R4 Rodalies (@rod4cat) August 12, 2019

Al mateix temps, s'ha interromput la circulació delsentre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú durant una estona, i a partir de les vuit del matí, els combois han pogut circular per només una via. La pluja també ha afectat carreteres.Les precipitacions també han provocat unai la circulació de trens entre Manlleu i Torelló s'ha hagut d'interrompre. Renfe habilitarà al llarg d'aquest matí, un servei alternatiu per carretera.Amb tot això,, sobretot a les zones de rius i rieres pel risc d'augment sobtat del cabal i recomana evitar passar per zones inundables, també amb cotxe, i ha activat elper pluges intenses al Baix Penedès i al Garraf.