Detingut a Manresa un menor de 15 anys per conduir un cotxe robat i xocar contra un vehicle estacionat

La zona per la qual conduïa el menor | GSV

Un noi de 15 anys va ser detingut a Manresa aquest dilluns a les 6 de la tarda per conduir un cotxe robat. La Policia Local va rebre diverses trucades advertint d'un cotxe que circulava amb les rodes rebentades i fent virolles i derrapant per la zona de la Font dels Capellans.

Arribats al lloc, els agents locals es van trobar un Mosso d'Esquadra fora de servei que va relatar haver vist com el vehicle anava fent derrapatges a una i altra banda fins que va perdre el control i va xocar amb un cotxe estacionat, moment en què dos joves van baixar del vehicle i van intentar fugir. El mosso va aconseguir aturar-ne un, mentre que el jove que conduïa es va escapar. Fent les comprovacions dels vehicles accidentats es va saber que el conduït pel jove havia estat sostret recentment, prop del lloc de l'accident.

De les gestions policials fetes es va poder saber que el menor que va fugir s'estava visitant al CAP Sagrada Família de les ferides que s'havia fet a l'accident, lloc on va ser detingut per una patrulla de la Policia Local, per tal de posar-lo a disposició de Fiscalia de Menors. L'altre menor, el que anava d'acompanyant, va ser inclòs en diligències i es va lliurar als pares.