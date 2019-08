Roben el sant Crist de la capella de la Pietat de Berga

Volien fer una bretolada, però no sabien que hi havia una càmera que els estava enregistrant. Quatre joves, dos nois i dues noies, van entrar a la capella de la Pietat de Berga, ubicada al barri antic, i van robar el sant crist de fusta, de valor històric. Els fets van tenir lloc el dia de Sant Joan, l'endemà del darrer dia de Patum, i ara els Mossos d'Esquadra han difós el vídeo a les xarxes perquè encara no l'han trobat i la investigació no avança.

Per l'actitud dels joves, no sembla que siguin delinqüents habituals i sembla que vulguin fer una bretolada. Tal i com ha dit la policia a aquest diari, tot fa pensar que no són lladres professionals perquè anirien vestits d'una altra manera, amb roba més fosca, i no robarien una espelma, tal i com es veu en les imatges. A més, una de les joves sembla que porti biquini. Tot i que porten la cara destapada, els Mossos no els han aconseguit identificar perquè no estan fitxats i per tant la recerca és més difícil. Esperen que amb aquest vídeo, algú els ajudi a saber qui són els joves o, fins i tot, que ells mateixos retornin el sant Crist en adonar-se de que estaven cometent un delicte.