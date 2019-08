Arxivada la causa contra l'igualadí que va fer una piulada per la mort d'un manter

El jutjat d'instrucció número 12 de Madrid ha acceptat el recurs de reforma que va presentar l'igualadí Joan Mangues, acusat d'un presumpte delicte d'injúries i calúmnies per haver fet una piulada a Twitter arran de la mort d'un manter senegalès al barri madrileny de Lavapiés el març de 2018. Segons ha manifestat el mateix Mangues a les xarxes socials, el jutge "afirma que no hi ha cap indici delictiu en el meu tuit i que només era crítica social". Així, finalment, la causa ha quedat arxivada. El jove igualadí també ha volgut agrair la "solidaritat" rebuda que li ha permès pagar la seva defensa.

Joan Mangues és estudiant de Ciències Polítiques, Secretari d'Organització de les JERC Igualada i membre de l'executiva local d'ERC a Igualada. El motiu de la querella que van presentar diversos col·lectius de policia de Madrid era una piulada feta a Twitter com a resposta a l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, on va assegurar: "Manuela, que Mmame Mbage no ha mort, l'han matat a pals".

En la querella criminal els col·lectius de policies apuntaven al fet que l'igualadí va fer el tuit "amb manifest menyspreu cap a la veritat ha atribuït públicament la mort fortuïta de Mame Mbaya als policies que van intervenir per socorre'l i tractar de salvar la seva vida". Pels col·lectius policials, aquesta piulada atemptava "contra la dignitat i honorabilitat del cos de la Policia Municipal de Madrid" i distorsionava "de forma indubtable la realitat del que va passar el dia de la mort del ciutadà senegalès".