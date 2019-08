Veïns de Berga exigeixen el retorn del santcrist de fusta de la capella de la Pietat

L'Associació de Veïns del carrer de la Pietat de Berga se suma a la crida dels Mossos i exigeix als lladres que retornin el santcrist de fusta de la capella de la Pietat. Segons el president, Aureli Rodríguez, la peça està taxada al voltant dels 4.000 euros però per a ells "té un valor incalculable". Rodríguez lamenta uns fets que qualifica de "delicte" i confia a poder recuperar la peça, datada de la primera meitat del segle XIX. L'espai no depèn del bisbat i són els mateixos veïns qui es fan càrrec del manteniment. Fa aproximadament un any que hi van instal·lar una càmera de videovigilància després que es produïssin bretolades a l'interior.

Malgrat que la capella es tanca pels veïns, l'entitat veïnal va optar instal·lar la càmera després que s'hi produïssin diverses bretolades. Durant el dia, però, és oberta. Àngel Manubens, responsable del manteniment, explica que va ser una veïna qui es va adonar del robatori. Immediatament, l'associació va dur les imatges als Mossos d'Esquadra.

El santcrist de fusta fa uns 80 centímetres i estava situat sota la Mare de Déu de la Pietat. Segons l'entitat veïnal, és de la primera meitat del segle XIX i està taxada al voltant dels 4.000 euros. Rodríguez explica que malgrat que la peça no té un valor econòmic elevat, per a ells és incalculable. "L'estimem molt i és una llàstima que es perdi", afegeix Manubens. L'entitat s'ha sumat a la crida dels Mossos i demana als lladres que la retornin.



Investigació oberta

Els fets van tenir lloc el 24 de juny, l'endemà del darrer dia de Patum. A hores d'ara es desconeix qui són els autors, raó per la qual els Mossos van llançar aquest dimarts una crida a través de les xarxes socials. A les imatges es veuen quatre joves com entren, a plena llum del dia, i s'emporten la peça escultòrica, a més d'una espelma.