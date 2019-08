Crema completament un estudi als afores de Martorell

Un estudi de 30 metres quadrats ha cremat completament als afores de Martorell, segons fonts dels Bombers. El foc es va declarar minuts després de les 11 de la nit, ahir, i va obligar a evacuar els veïns de l'edifici, un bloc de tres plantes situat al número 48 del carrer del Mur. El pis afectat és el segon.

Segons les mateixes fonts, les flames es van originar en un armari de la cuina, es van propagar per tota la cuina, van calcinar els electrodomèstics i també van afectar la resta del pis, de dimensions reduïdes. El bloc va quedar afectat pel fum. Quan els veïns van alertar de l'olor de fum, els Bombers els van prohibir que obrissin la porta del pis incendiat i els van fer sortir de l'edifici.

El llogater de l'estudi no era a casa quan es va produir l'incendi, del qual se'n desconeixen les causes. S'hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers, que van treballar fins a les 23.23 h per extingir el foc.