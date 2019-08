Una foto evidencia el viatge pagat pel bagenc Jordi Soler a càrrecs de CDC

Responsables de CDC i de la Generalitat en el viatge pagat per l'empresari bagenc en una foto d'El Periódico

Responsables de CDC i de la Generalitat en el viatge pagat per l'empresari bagenc en una foto d'El Periódico EL PERIÓDICO

L'empresari bagenc Jordi Soler, president del Grup Soler i investigat pel presumpte pagament de comissions il·legals a les fundacions de Convergència Democràtica de Catalunya en el cas 3%, hauria pagat un viatge a càrrecs del partit el 2015 per anar a la final de Champions de Berlín que van disputar el Barça i la Juventus.

En una imatge publicada per El Periódico, es poden veure 16 persones a punt per pujar a un avió. Entre elles hi són el síndic de greuges, Rafael Ribó, l'aleshores director general d'Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, l'exdiputat de CDC Ramon Camp i la seva dona, Francesca Guardiola, germana de Pep Guardiola.

Segons el rotatiu, un informe de la Guàrdia Civil assegura que el viatge va costar 39.990 euros i va ser pagat per tres empreses el Grup Soler que buscaven un «tracte favorable» del Govern. Les empreses són Electromecànica Soler, Grup Soler Constructora i Soler Global Service, i cadascuna hauria pagat 13.330 euros. Segons l'informe citat pel diari, l'avió era un Dassault Falcon 900EX, amb capacitat per a 14 passatgers que van gaudir d'un «càtering VIP Standard».

Van sortir de Barcelona a les 12 del migdia, van arribar a Alemanya passades les dues i van tornar a Catalunya després del partit, el 6 de juny. L'abril passat, el diari El País ja va avançar les investigacions a l'empresari bagenc per haver pagat viatges i invitacions a partits del Barça a càrrecs de CDC en el marc del cas 3%, i el viatge a Berlín per la final de la Champions ja era en el punt de mira de la Guàrdia Civil.