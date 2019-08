Un incendi calcina part de l'antiga fàbrica Carlomagno d'Igualada

Un incendi a Igualada ha cremat aquest dijous part de l'antiga fàbrica de mitjons Carlomango, actualment abandonada. Encara no se saben les causes del foc, que ha calcinat l'última planta de l'edifici fabril de la capital de l'Anoia, situat al carrer de Santa Paula, a prop del parc del Xipreret i del Passeig Jacint Verdaguer. Fins al lloc on s'ha originat l'incendi s'hi han desplaçat deu dotacions de Bombers, que en poca estona han tingut les flames controlades. El foc s'ha decalarat a les 6 de la tarda i una hora després ja l'han extingit i estaven remullant les parts afectades de l'edifici per evitar que el foc revifés.

L'antiga fàbrica de Carlomango d'Igualada és situada al número 15 del carrer de Santa Paula i té quatre plantes. L'empresa, fundada el 1945, va tancar el 2016 després d'importants problemes econòmics que van obligar els responsales a cessar l'activitat.