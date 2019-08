Una moto i un cotxe xoquen en un carrer d'Igualada

Una motocicleta i un cotxe han xocat aquest dijous al matí a Igualada, al carrer de Piera. Segons fonts dels Bombers, l'accident ha tingut lloc a les 9.48 h. El mateix conductor del turisme ha informat que no hi havia ningú atrapat i, per tant, els Bombers no s'hi han desplaçat. S'ha fet càrrec de l'accident la Policia Local d'Igualada.