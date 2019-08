Batuda policial massiva en un bar al Barri Antic de Manresa

El bar on s'està produint l'escorcoll per part dels cossos policials

El bar on s'està produint l'escorcoll per part dels cossos policials Mireia Arso

Aquesta tarda des de quarts de nou de la nit s'ha produit una batuda policial massiva al Bar Larache al Barri Antic de Manresa. Un equip de 23 agents format per Mossos d'Esquadra, Policia Local i Policia Nacional busquen reincidents amb expedient delictiu a causa del creixement de la inseguretat ciutadana per les violacions que hi han hagut al municipi.