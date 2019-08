Dos menors resulten ferits en l'accident d'una jove que conduïa sense tenir carnet a Manresa

Punt on es va produir l'accident

Un cotxe va envestir-ne un altre pel costat aquest dijous al voltant de les 8 del vespre, a Manresa. Els fets es van produir al carrer Valentí Almirall, a la cruïlla amb el Carrer Cintaires.

Un dels dos vehicles implicats era conduït per una noia de 20 anys de Manresa que ha estat denunciada perquè no ha tingut mai carnet. La jove anava acompanyada de 3 manresans més. Dos d'ells, menors d'11 i 14 anys, van resultar ferits menys greus com a conseqüència del xoc, mentre la resta d'implicats van sortir-ne il·lesos.

A l'altre vehicle hi anaven dos veïns de Sant Joan de Vilatorrada, un d'ells menor, i tampoc van patir ferides. Els dos menors atesos van ser traslladats a l'hospital Sant Joan de Déu.